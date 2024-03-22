مقتل 12 شخصا وإصابة 35 شخصًا فى إطلاق نار وانفجار قرب موسكو

قتل 12 شخصا على الأقل وإصابة 35 آخرين في إطلاق نار وانفجار قرب العاصمة موسكو، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن وسائل إعلام روسية.

وقال عمدة العاصمة الروسية إنه تم توجيه جميع الإدارات المختصة بتقديم كل المساعدات لضحايا إطلاق النار.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار حدث في قاعة حفلات موسيقية بالعاصمة موسكو، الشرطة تتوجه إلى مكان إطلاق النار بقاعة الحفلات في العاصمة موسكو

وفي سياق آخر، أدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع بإحدى قاعات الحفلات الموسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي أسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

وأعربت مصر، حكومة وشعباً، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب روسيا الصديقين في هذا المصاب الأليم ولأسر الضحايا، متمنية سرعة الشفاء لكافة المُصابين.

وأكدت مصر إدانتها الشديدة ورفضها التام لكافة أشكال العنف والإرهاب، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الظرف الدقيق.