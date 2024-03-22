حملات لإزالة التعديات وصيانة كشافات الإنارة بمركز سنورس

تواصل الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس بمحافظة الفيوم، تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في إطار الموجة الثانية والعشرين لإزالة التعديات.

يأتي هذا تحت إشراف المهندس محمد فتحي رئيس المركز، وبالتعاون مع الإدارة الزراعية والوحدات المحلية القروية، والتي تشمل الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم لرؤساء المراكز والمدن، بالمتابعة المستمرة، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم من أجل نجاح أعمال المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين، وإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتعامل بحسم فى هذا الملف الحيوى.

خلال ذلك تمكنت الوحدة المحلية بقرية سنهور البحرية وبحضور المحاسب جمال العوامى نائب رئيس المركز لشئون المدينة والمحاسب خالد الصغير سكرتير عام المركز، والمهندس عبدالحميد فرج نائب رئيس المركز لشئون القرى، من تنفيذ إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء المخالف دون ترخيص على الأراضي الزراعية بناحية عزبة وليدة، عبارة عن أسوار وغرف بالطوب الأبيض وحفر أساسات حديثة، على مساحة إجمالية بلغت 5 قراريط من الأراضي الزراعية، وتم تسليم المواقع لمديري الجمعيات الزراعية للابلاغ فى حالة إعادة التعدي عليها مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتمكنت الحملات من التصدي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية ليلا بدائرة مركز سنورس، بالبناء المخالف دون ترخيص داخل الحيز العمراني لمدينة سنورس، حيث تمكنت الحملة من إيقاف حالة تعدي عبارة عن حفر أساسات وأسوار بالطوب الأبيض، بناحية عزبة رحيم التابعة للوحدة المحلية بقرية منشأة بنى عتمان، وتم مصادرة معدات ومواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف وأراضي املاك الدولة بقرى المركز، حفاظا على الرقعة الزراعية والمال العام، وذلك في إطار المرحلة الثانية من الموجة الثانية والعشرين.

تركيب كشافات موفرة للطاقة بشوارع مدينة سنورس

وفي سياق آخر قام قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، بتنفيذ عدة حملات لتركيب وصيانة كشافات الإنارة بالطرق والشوارع بنطاق مدينة سنورس، وكذلك الطرق المؤدية إلى قرى المركز، وشملت الحملات صيانة الكشافات وتركيب كشافات الليد الموفرة للطاقة بدلا من الكشافات التالفة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجميل الطرق والشوارع وتحسين الرؤية الليلية.