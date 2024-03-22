بسنت شوقي تتألق بعباءة رمضانية مزركشة

خضعت الفنانة بسنت شوقي لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر الإنستجرام.

وبدت بسنت شوقي بإطلالة محتشمة تتناغم مع الأجواء الرمضانية، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة، بأكمام واسعه، صمم من قماش ناعم باللون الطوبي، مرزكش ببعض الرسومات الهندسية مما جعلها خاطفة الأنظار.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه مما عكس سحر ملامحها الفرعونية.

بسنت شوقي