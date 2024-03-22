حلقة ليلى عبداللطيف.. تعطل شاشة برنامج العرافة وبسمة وهبة تردد آية التحصين برعب (شاهد)

حلت خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبداللطيف متوقعة طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي ضيفة في برنامج “العرافة” تقديم الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية “النهار”.

ودار حوار طويل بين الإعلامية بسمة وهبة وخبيرة الأبراج توقعت خلاله الازدهار لمصر وبعض الوقائع التي ستحدث للمشاهير، حتى وصلت إلى فقرة شيخ العرافين ليحدث عطل في الشاشة بطريقة مفاجئة.

ورددت الإعلامية بسمة وهبة آية التحصين برعب، قائلة: “بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء”، مطالبة أيضا فريق البرنامج بتكرارها.

واستفسرت بسمة وهبة من ليلى عبداللطيف قائلة: “هو انت بجد لما تكوني رافضة حاجة من جواكي بتفسديها”، لترد خبيرة الأبراج: “هذا غير صحيح”، لتكمل بسمة: “دا أول مرة تحصل في البرنامج”.

قالت خبيرة الأبراج ليلى عبداللطيف، إنّها يمكنها التوقع بكل ما يخص الناس بصرف النظر عن كونهم مشهورين أم لا.

وأضافت ليلى في حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناتي المحور والنهار: "أما بالنسبة للجن وإني مخاوية، فأنا بقول إني مش مخاوية ومفيش حاجة اسمها الجن، أنا أتنبأ بالزواج وغيرها من الأمور، والجن لا يعلم الغيب حتى يتنبأ لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".

وتابعت: "توقعت بقتل قائد فاجنر وهروب رئيس سيرلانكا، ولماذا لم يقل الجن لي إن ترامب سيربح بينما قلت أنا إن كلينتون سيربح.. والله عيب، نعيش في عصر غابة وقذارة، وأقول إن الإنس والجن إن اجتمعوا لن يعرفوا ما عندي ومن يعرف هو رب العالمين فقط الذي يحاسبني فقط وليس العبد".

وواصلت: "لو في جن هقوله تعالى اديني أرقام اليانصيب واللوتو ورقم خزنة مدام بسمة، عيب يا بسمة أنتِ إنسانة متعلمة".