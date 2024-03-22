أمريكا: ملتزمون بضمان أمن إسرائيل و لا نؤيد شن عملية عسكرية فى رفح

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه أكد خلال جولته بالمنطقة ضرورة إدخال مزيد من المساعدات لغزة.

وتابع بلينكن خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بتل أبيب، الذي نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الجمعة، أن أمريكا ملتزمة بضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد، لافتا إلى أن بلاده لا تؤيد شن إسرائيل عملية عسكرية في رفح الفلسطينية

وأضاف أن واشنطن منخرطة بشكل مكثف لوقف إطلاق النار في غزة، لافتا إلى أن عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ستزيد عزلة إسرائيل وستقتل مزيدا من المدنيين.

وواصل بلينكن أنه بحث في المنطقة ضرورة عدم تكرار أحداث 7 أكتوبر، لافتا إلى أن المباحثات بالمنطقة ركزت على المفاوضات المتعلقة بالمحتجزين في غزة.

وأكمل :"أننا نتواصل مع مصر وقطر للتوصل إلى اتفاق بشأن قطاع غزة".