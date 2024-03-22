تباشر نيابة الجيزة التحقيق في إنهاء شاب حياة آخر بعدما تلقى طلق خرطوش أثناء مشاجرة بمدينة البدرشين.

مصرع شاب في مشاجرة بالبدرشين

وأمرت نيابة الجيزة بتشريح جثة المتوفى، لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية

و تلقى العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب إخطارا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة قتيل مصاب بطلقات بالخرطوش

انتقل رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص مقتل "حمزة.م." 17 سنة بطلقات خرطوش إثر مشاجرة بينه وبين آخر.

تمكنت مباحث البدرشين من ضبط المتهم وسلاح الجريمة، واودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.

مصرع 3 من اسرة واحدة لقوا مصرعهم داخل منزلهم بالمنوفية

لقى ثلاثة أفراد من أسرة واحدة مكونة من أب وأم وابنهم، اليوم الجمعة، مصرعهم نتيجة اختناقهم بالغاز، وتم وضعهم في ثلاجة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما ناظرت قبل قليل، النيابة العامدة بمدينة الباجور فى محافظة المنوفية، جثامن أسرة مكونة من 3 أفراد لقيوا مصرعهم اختناقًا بالغاز داخل منزلهم، وتم نقلهم لمستشفى الباجور التخصصى، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

فيما أفاد أحد أهالي المنطقة أن أسرة مكونة من الأب ويدعي أحمد.ا ويعمل مكوجي وزوجته أم أيمن ونجله ياسر عامل فى مسجد بالباجور لقيوا مصرعهم إثر اختناقهم بالغاز بسقوطهم بمسكنهم ووفاتهم، وتقرر استدعاء الجهات المعنية لاتخاذ اللازم.

وقد تلقى اللواء عمرو عبد الرؤوف مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بمصرع كلًا من "أحمد.ا" مقيم بشارع المعهد الديني بمدينة الباجور، وزوجته وابنهما بداعي تسريب الغاز، ونُقلوا جميعًا إلى مستشفى الباجور التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.