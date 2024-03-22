ضبط 750 كيلو دقيق قبل بيعه في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة سير العمل بالأنشطة التموينية، بدائرة بندر الفيوم.

جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم برئاسة المحاسب مراد مسعود رئيس المركز، والجهات المعنية بالفيوم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.

ضبط 100 كيلو رده ناعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالفيوم

وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملة قامت اليوم الجمعة بالمرور على المحال التجارية والأسواق وعددا من المنافذ بنطاق بندر الفيوم، وتمكنت من ضبط، عدد 15 شيكارة دقيق مدعم وزن الواحدة 50 كيلو بإجمالي وزن الكمية 750 كيلو دقيق بلدى مخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى ضبط 100 كيلو رده ناعمة، وذلك قبل بيعهم في السوق السوداء، وذلك خلال تهريبهم على تريسيكل بمدينة الفيوم، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة للمخابز والأسواق، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عددا من المحاضر ضد المخابز المخالفة والأسواق والمحال التجارية تم تحريرها خلال تواجد الحملة بدائرة المركز.

وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.

وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.