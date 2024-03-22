البث المباشر لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا يلا شوت اليوم في كأس العاصمة الإدارية

يخوض منتخب مصر لقاء ضد نظيره نيوزيلندا، في أولى مباريات بطولة كأس العاصمة الإدارية، التي تستضيفها مصر، وتقام على ستاد العاصمة الإدارية، خلال الفترة من 22 حتى 26 مارس الحالي.

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حقبة جديدة يبدأها منتخب مصر، تحت قيادة المدير الفني الجديد حسام حسن، وسيظهر العميد للمرة الأولى مع الفراعنة أمام نيوزيلندا في المباراة الودية التي تجمع بينهما في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتستضف مصر، بطولة ودية خلال التوقف الدولي لشهر مارس الحالي، بمشاركة كرواتيا، تونس، نيوزيلندا، بالإضافة إلى المنتخب المصري صاحب الأرض.

والتقى منتخب مصر مع نظيره النيوزيلندى في مباراتين قبل لقاء الليلة، فاز الفراعنة في لقاء وتعادل فى الآخر، ولم يعرف الخسارة.

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ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في بطولة كأس العاصمة الإدارية، الأولى أمام منتخب نيوزيلندا، والثانية ستكون مع أحد طرفي المباراة الثانية وهما منتخبا كرواتيا وتونس، وستكون لتحديد الفائز بالمركز الأول، حال فاز منتخب مصر على نيوزيلندا في المباراة الأولى.

موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر يوم الجمعة 22 مارس 2024 على ملعب مصر في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر

تذاع مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس عاصمة مصر على شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

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التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس عاصمة مصر