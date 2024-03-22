وفاة الرئيس السابق لمالك باوندلاند متأثرا بإصابته بطلق ناري في جنوب إفريقيا

توفي ماركوس جوست ، الرئيس السابق لمجموعة شتاينهوف للبيع بالتجزئة التي كانت في قلب قضية احتيال ضخمة للشركات في جنوب إفريقيا.

وقالت الشرطة إن جوست توفي متأثرا بإصابته بطلق ناري في المستشفى، وذكرت وسائل إعلام محلية أنه أطلق النار على نفسه في منزله في بلدة هيرمانوس الجنوبية.

قال المتحدث باسم الشرطة أندريه تراوت "يجري التحقيق في الظروف المحيطة بوفاته، ضمت مجموعة Steinhoff تجار التجزئة الأوروبيين مثل Poundland في المملكة المتحدة.

وتقول وسائل الإعلام المحلية إن جوست كان يتمتع ذات يوم بسمعة “شبه أسطورية”، كرجل أعمال استثنائي"، ينسب إليه الفضل في تحويل بائع الأثاث الصغير في جوهانسبرج شتاينهوف إلى بائع تجزئة متعدد الجنسيات.

وجاءت أنباء وفاة الرجل البالغ من العمر 63 عاما بعد يوم من أمره بدفع غرامة قدرها 25 مليون دولار (20 مليون جنيه إسترليني) - يقال إنها الأكبر في تاريخ جنوب إفريقيا.

وأضافت الشرطة، يوم الجمعة، أنه تم إخطاره بصدور مذكرة توقيف بحقه قبل وقت قصير من وفاته.

أوضحت الهيئة التنظيمية المالية في البلاد أن جوست لعب دورا في نشر بيانات مالية مضللة عن شركة شتاينهوف الدولية القابضة.

تم إجراء معاملات وهمية بقيمة 6.5 مليار دولار من قبل المديرين التنفيذيين في Steinhoff من أجل تضخيم الأرباح ، وفقا لمراجعة أجرتها PwC.

تم القضاء على ما يقرب من 98٪ من قيمة سهم شتاينهوف في عام 2017 ، عندما اندلعت فضيحة المحاسبة لأول مرة. وأثرت هذه الخسائر الفادحة أيضا على المستثمرين في صناديق المعاشات التقاعدية في جنوب أفريقيا.

واستقال جوست من منصبه كرئيس تنفيذي، لكنه نفى أي معرفة بالاحتيال المحاسبي. كما تم تغريمه لاحقا بسبب التداول من الداخل في عام 2020.

يقع مقر Steinhoff International Holdings في جنوب إفريقيا ولكنه مدرج أيضا في العاصمة المالية لألمانيا فرانكفورت.

وبعد عدم حضور يوسته في محاكمة في ألمانيا في أبريل/نيسان الماضي، أصدرت محكمة ألمانية أمرا باعتقاله في يونيو/حزيران.