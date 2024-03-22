منتخب نيجيريا يتغلب على غانا بثنائية وديًا

حقق منتخب نيجيريا الفوز على غانا بثنائية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

بدأ منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نوابالي

الدفاع: أوساي صموئيل، سيمي أجايي، كالفين باسي، جاميلو كولينز

الوسط: نديدي، أونيكا، إيوبي

الهجوم: لوكمان، عمر الصادق، موسى سمعان

تقدم منتخب نيجيريا بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 38، ثم أضاف اللاعب أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يتمكن منتخب غانا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 37 بقدم اللاعب ديفيد زيما.