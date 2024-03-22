الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

منتخب نيجيريا يتغلب على غانا بثنائية وديًا

مباراة نيجيريا وغانا
مباراة نيجيريا وغانا

حقق منتخب نيجيريا الفوز على غانا بثنائية مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم ضمن تحضيرات المنتخبين خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

txt

تشكيل منتخب نيجيريا أمام غانا في المباراة الودية

txt

رئيس البعثة الطبية يكشف تفاصيل إصابة لاعب منتخب مصر لكرة اليد بمواجهة نيجيريا

بدأ منتخب نيجيريا بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: نوابالي

الدفاع: أوساي صموئيل، سيمي أجايي، كالفين باسي، جاميلو كولينز

الوسط: نديدي، أونيكا، إيوبي

الهجوم: لوكمان، عمر الصادق، موسى سمعان

تقدم منتخب نيجيريا بالهدف الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 38، ثم أضاف اللاعب أديمولا لوكمان الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يتمكن منتخب غانا من تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 37 بقدم اللاعب ديفيد زيما.

الجريدة الورقية