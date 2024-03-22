الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

التوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، إنه في إطار الاهتمام بأبنائنا بالخارج، تم التعاون مع وزارة التربية والتعليم بشأن فصل العام الدراسي لامتحانات أبنائنا في الخارج إلى فصلين دراسيين، والتوسع في إنشاء مدارس المسار المصري في الخارج.

سها جندي تؤكد متابعتها لتوفير كافة أوجه الرعاية للدارسين بالخارج خاصة المتواجدين في مناطق النزاع

وأضافت وزيرة الهجرة، كما صدر قرار بشأن تنظيم امتحانات أبنائنا في الخارج، تحت إشراف السفارات المصرية في مختلف دول العالم، وأن تتم الامتحانات وفقًا لنظام الفصلين الدراسيين للمرة الأولى، علاوة على متابعة عمل منصة "أبناؤنا في الخارج" بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم للرد على أي استفسارات أو حل أي مشكلات قد تواجه هؤلاء الطلبة.

 

وأكدت أن الوزارة حرصت باستمرار على تنظيم معسكرات لشباب الدارسين المصريين في الخارج خلال فترة الإجازات الصيفية والتي يتضمن البرنامج الخاص بها زيارات إلى المشروعات القومية التي تقوم الدولة بإنشائها، بالإضافة إلى زيارات للكلية الحربية ومقر قيادة قوات الصاعقة المصرية، بجانب تلقي محاضرات في الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، وذلك بهدف تعميق روح الانتماء لديهم وتعزيز وعيهم بمحددات الأمن القومي المصري في مواجهة ما يتعرضون إليه من حملات الشائعات المسيئة للدولة المصرية التي يتم ترويجها في الخارج، والتي يمثلون خط الدفاع الأول للوطن في مواجهتها.

 

وقد شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب استيضاح حول خطة الحكومة في التواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج والاستفادة منهم.

 

 

مواد متعلقة

وزيرة الهجرة تتحدث عن مجلس شباب العلماء والباحثين المصريين في الخارج وأهمية تأسيسه

سها جندي تؤكد متابعتها لتوفير كافة أوجه الرعاية للدارسين بالخارج خاصة المتواجدين في مناطق النزاع

وزيرة الهجرة: طلاب مصر في الخارج ثروة ضخمة من العقول النابغة ستساهم في بناء الجمهورية الجديدة

إفطار القنصل العام في لوس مع ممثلي البعثات والاتحاد العام للمصريين في الخارج

مطر: نرحب بفتح مبادرة تسوية الموقف التجنيدي ونطالب بتلاشي المعوقات

وزيرة الهجرة تبحث التعاون مع هاني موريس أستاذ جراحات الأورام والمناظير بكلية طب القصر العيني

الجريدة الورقية