الأرصاد تعلن درجات الحرارة غدا السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للدفء نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومائلا للبرودة السواحل الشمالية الشرقية، غدا السبت.

كما أن هناك شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا السبت الموافق 23 مارس 2024

القاهرة 22 14

العاصمة الإدارية 22 14

6 أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 23 13

كفر الشيخ 20 13

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 22 14

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 22 13

العريش 21 12

رفح 20 11

رأس سدر 23 11

نخل 19 10

كاترين 15 08

الطور 23 14

طابا 23 15

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 20 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 12

السلوم 20 11

سيوة 20 11

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 27 16

حلايب 25 17

أبورماد 25 17

رأس حدربة 24 18

الفيوم 22 12

بني سويف 22 12

المنيا 23 10

أسيوط 23 11

سوهاج 25 13

قنا 27 14

الأقصر 28 14

أسوان 29 15

الوادي الجديد 27 11

أبوسمبل 28 14