مسلسل عتبات البهجة الحلقة 12|عرفان يطلب يد سعاد ويبدو عليها السعادة

تبدأ أحداث الحلقة 12 من مسلسل “عتبات البهجة” عندما يذهب عيطة "علاء مرسي" لعبد البديع "هشام إسماعيل"و يطلب منه ان يشاركة في مشروع كافيتريا، ترفض منال "وفاء صادق" فكرة عيطة و تخبر زوجها انه مشروع لا يليق بهم.

يخبر إيهاب جميلة"بسنت أبو باشا" ان تستعد لإستلام الاوردر و يبدو عليها القلق، يجلس بهجت "يحيى الفخراني" مع جميلة و يطلب منها التحدث معه بكل حرية و يؤكد لها انه موجود بجانبها دائما، يذهب حنفي "محسن منصور" للكشك نعناعه "جومانا مراد" و يقدم الشبكة لفلة "هنادي مهنا"و يقابلوه بجفاء.

هنادي مهنا وجومانا مراد



يطلب بهجت من المربية شوقية "حنان يوسف" ان تراقب تصرفات جميلة و تخبرة، تخبر سعاد عرفان "صلاح عبد الله" انها مطره ان تعود لبلدها كونها مطلقة و وحيدة، يطلب عرفان يد سعاد و يبدو عليها السعادة.

يحكي عمر "خالد شباط" لفريد "حازم إيهاب"عن مشكلته العاطفية و يطلب منه الاخير ان يركز في عملة و يجني أموال كثيرة تجعل حبيبته السابقة تندم، يطلب فريد من عمر إختراق نظام أحد البنوك.

يحيي الفخراني وصفاء جلال



يطلب عيطه من بهجت بعض الأموال لسداد قيمة إيصال الأمانة لحنفي، يعتذر منه بهجت و يخبرة ان يتدخل محامية بدون مقابل لحل المشكلة.

يتلقى عمر اتصال يخبرة ان جده تم نقلة للمستشفى، أثناء وجود عمر مع جده بالبيت يرى صورة بها رجل يشبة أحد أصدقائة و عندما يسئل جده لا يتذكرها، تطلب شوقية من عمر ان يبقا في المنزل و لا يتركهم و يؤكد لها انه سيعود قريباً .

يتعجب عرفان من غموض معاملة زوجته علية "سماء إبراهيم" له، تطلب نعناعة من فلة ان تنهي علاقتها بحنفي و تعود لتيتا "عنبة"، و تعدها فلة انها قادرة على استرداد إيصال الأمانة من حنفي.

تنزعج سعاد من سيرة علية و تثور على عرفان، يواجهه عرفان مشكلة بسبب عدم استخراجه تصاريح للمحل و وزارة الصحة.

يجلس عمر مع صديقة أسامة "أحمد أبو رية"و هو يبحث على الانترنت عن صاحب الصورة التي وجدها عند جده و يتفاجئ انه مطلوب لدى الشرطة في بريطانيا، يجلس فريد في سيارته و يتذكر والده المسجون و هو يبكي.

بعد البحث يكتشف عمر حقيقة فريد.

خالد شباط



مواعيد عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة حصريًا على قناة dmc وقناةdmc دراما ومنصة Watch it.

كما يُعرض مسلسل «عتبات البهجة» للفنان يحيى الفخراني ساعة الإفطار، من خلال قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يأتي عبر DMC، و DMC DERMA، إضافة إلى منصة WATCH IT.

ويلتقى جمهور الدراما المصرية بالفنان يحيى الفخراني خلال شهر رمضان 2024 يوميا على الإفطار على قناة dmc، حيث تعرض حلقة جديدة من مسلسل عتبات البهجة الساعة 6:15 مساء.

يحيي الفخراني وخالد شباط



قنوات عرض مسلسل عتبات البهجة

يعرض مسلسل عتبات البهجة في شهر رمضان عبر منصة WATCH IT الرقمية، وذلك بالتزامن مع عرضه للجمهور عبر قناة DMC العامة وقناة DMC DRAMA.



أبطال عتبات البهجة

يشار الي ان مسلسل "عتبات البهجة" مكون من 15 حلقة، وبطولة الفنان يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، معالجة درامية لـ مدحت العدل وإخراج مجدي أبو عميرة، إنتاج جمال العدل.

يحيي الفخراني

عودة يحيي الفخراني للدراما

ويعود النجم يحيى الفخرانى إلى الدراما الرمضانية مرة أخرى بعد غياب العامين الماضيين، حيث قدم آخر أعماله مسلسل "نجيب زاهى زركش" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 وشارك فى بطولته أنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، حنان سليمان، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، مفيد عاشور، علاء زينهم، زينب العبد، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى.

يحيي الفخراني يتعاون مع مجدي أبو عميرة بعد 16 عامًا

ويشهد المسلسل عودة يحيى الفخرانى للتعاون مع المخرج مجدى أبو عميرة بعد 16 عاماً من آخر تعاون بينهما في مسلسل "يتربى في عزو".

حيث اجتمع الثنائى في مسلسلي "جحا المصرى" عام 2002، و"يتربى في عزو" عام 2007 وحقق العملان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى، ليعود الثنائى للعمل سوياً مرة أخرى في مسلسل "عتبات البهجة".