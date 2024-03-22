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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

بهجت العبيدي مهنئا النادي المصري بفيينا: طاحون مكسب للجنة الثقافية

بهجت العبيدي وإسلام
بهجت العبيدي وإسلام طاحون

 

قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن الجمعيات المصرية الأهلية في في الخارج عموما وفي  أوروبا خاصة والنمسا على وجه الخصوص تسعى سعيا حثيثا لتضم بين أعضاء مجالس إدارتها المتميزين من أبناء الجالية المصرية وتحرص على أن تضم الناشطين والمؤثرين وذلك للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو نجاح تلك المؤسسات المصرية الأهلية في الأهداف التي تم إنشاؤها من أجلها.

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وذكر بهجت العبيدي أن ما أعلنه النادي المصري في فيينا من اختيار إسلام طاحون أحد أبرز الناشطين المصريين في النمسا عموما وفيينا على وجه الخصوص في العمل العام ليصبح رئيسا للجنة الثقافية يعد دليلا قاطعا على حرص النادي على ضم الكفاءات المصرية المتميزة لتحقيق أهداف المرحلة الحالية والتي يأتي في مقدمتها جعل مقر النادي مقصدا لكل أبناء الجالية المصرية في النمسا باعتباره الكيان الأعرق بين كل الكيانات المصرية بالنمسا.

وأكد العبيدي أن اختيار طاحون للجنة الثقافية جاء موفقا للغاية وذلك لما يتمتع به من كفاءة شهد بها كل من تعرف عليه، وهذا الذي يمكن للمتابع أن يلحظه بشدة من خلال نشاط طاحون الفني والثقافي عموما، ومن المعروف أن إسلام هو والد المطربة المصرية المتألقة بالنمسا مريم طاحون مطربة الأوبرا الشهيرة بفيينا.

وهنأ مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج النادي المصري على حسن اختياره آملا أن تكون رئاسة الزميل إسلام طاحون للجنة الثقافية للنادي المصري بفيينا بداية لنشاط ثقافي مميز، خاصة وأن الجالية المصرية بالنمسا لديها العديد من الكفاءات الأدبية والفنية والثقافية على وجه العموم.

 

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