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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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كهربا لـ"حبر سري": الأهلي فوق الجميع والخطيب الأب الروحي

كهربا
كهربا

أكد الكابتن محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، ان الأهلي فوق الجميع، والكابتن سيد عبدالحفيظ قريب منه جدًا ويتواصلو معه دائمًا منذ رحيله عن النادي الأهلي كمدير للكرة.

 

وأوضح "كهربا"، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الكابتن بيبو يكمل عمل الكابتن سيد عبدالحفيظ في النادي الأهلي، والجميع داخل النادي الأهلي يساعد بعضهم البعض، واللاعبين يساعدونه بشكل كبير من خلال الانضباط والالتزام.

 

وشدد على أن الكابتن محمود الخطيب أسطورة كبيرة وبالنسبة له الأب الروحي له، مشددًا على أنه كابتن الخطيب يسانده ويقف بجانبه كأبن وليس لاعب كرة قدم فقط، ويعطيه دائمًا نصائح في كرة القدم.

وحل لاعب النادي الأهلي محمود كهربا ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في الموسم الثامن في حبر سري، اليوم الجمعة، على شاشة القاهرة والناس.

ويكشف كهربا حقيقة تواجده في أماكن سهر متعددة، بالإضافة إلى تعليقه على العديد من الشائعات وخلافات كان طرفًا بها مؤخرًا.

كما تحدث عن كواليس انتهاء أزمته بشكل تفصيلي مع نادي الزمالك وتسديده الغرامة كاملة، وتفاصيل أزمته مع اتحاد الكرة.

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