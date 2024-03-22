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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حكم مباراة النصر والأهلي يكشف تفاصيل حديثه مع رونالدو

رونالدو و الحكم أندرسون
رونالدو و الحكم أندرسون دارونكو

كشف أندرسون دارونكو حكم مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي تفاصيل حديثه مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر عقب المباراة التي انتهت بفوز العالمي.

وحقق النصر الفوز على الأهلي بهدف دون رد في مباراة الكلاسيكو التي جمعت بينهما قبل أسبوع على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)، لحساب الجولة 24 من دوري روشن.

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وقال دارونكو في تصريحات تناولتها الصحف السعودية اليوم: " في نهاية مباراة النصر والأهلي أتيحت لي فرصة للحديث مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو".

وأضاف: "قلت لـ رونالدو إنه سيشرفني جدًا أن يمنحني قميصه ، كما أنه وقع على بضع بطاقات الخاصة بي ".

يذكر أن اللقاء انتهى بفوز النصر بهدف دون رد سجله كريستيانو رونالدو من ضربة جزاء في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

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