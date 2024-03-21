توني كروس : رونالدو اللاعب الأكثر كمالا في التاريخ

أبدى الألماني توني كروس نجم ريال مدريد إعجابه الشديد بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في صفوف ريال مدريد ولاعب النصر السعودي الحالي وبالقدرات الفائقة التي يتمتع بها.

وقال كروس في تصريحات نقلتها الصحف الأوروبية اليوم: " كريستيانو رونالدو فريد من نوعه، لا مثيل له، إنه اللاعب الأكثر اكتمالاً في تاريخ كرة القدم ".

وتزامل توني كروس مع كريستيانو رونالدو في صفوف ريال مدريد لفترة طويلة، حققا خلالها العديد من الألقاب على المستوى المحلى والقاري والعالمي، تألقا بقميص الميرنجي بشكل لافت.

حفل اعتزال محمد نور يشهد تواجد كريستيانو رونالدو

كشفت مصادر عن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل اعتزال النجم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي والذي من المقرر أن يتم الكشف عن موعده بعد عيد الفطر.

وذكر موقع سعودي 360 في تقرير له اليوم أن حفل اعتزال محمد نور سيشهد تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني لاعبا فريق النصر.

وسيكون الحفل مكون من عدة فقرات أبرزها مباراة ودية ستجمع بين فريق الاتحاد وفريق أخر مكون من نجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ونجوم آخرين من الهلال والأهلي والشباب والنصر.