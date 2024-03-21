حفل اعتزال محمد نور يشهد تواجد كريستيانو رونالدو وساديو ماني

كشفت مصادر عن تواجد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في حفل اعتزال النجم محمد نور أسطورة نادي الاتحاد والمنتخب السعودي والذي من المقرر أن يتم الكشف عن موعده بعد عيد الفطر.

وأكد محمد نور في تصريحات قبل أيام أن الإعلان عن موعد وتفاصيل مباراة اعتزاله سيكون عقب نهاية شهر رمضان الكريم.

وذكر موقع سعودي 360 في تقرير له اليوم أن حفل اعتزال محمد نور سيشهد تواجد الأسطورة كريستيانو رونالدو والنجم السنغالي ساديو ماني لاعبا فريق النصر.

تفاصيل مباراة اعتزال محمد نور

وسيكون الحفل مكون من عدة فقرات أبرزها مباراة ودية ستجمع بين فريق الاتحاد وفريق أخر مكون من نجوم الدوري السعودي وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو ونجوم آخرين من الهلال والأهلي والشباب والنصر.