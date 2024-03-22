استمرار تكثيف القوافل الطبية المجانية في سيدي جابر بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ضمت 9 تخصصات طبية، وشارك في القافلة 54 عضوًا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها، ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت الدكتورة ندا إلى أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 867 مريضًا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانًا بالكامل لهم، وتحويل حالتين إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، أنه تم خلال القافلة إجراء 154 تحليلاً طبياً بمعمل الدم بالقافلة و 59 تحليلاً بمعمل الطفيليات و 2 أشعة سينية، علاوة على فحص 125 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر. كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحي لعدد 469 مواطنًا من أهالي المنطقة في عدد من الموضوعات الصحية.

وتعد هذه القافلة جزءًا من سلسلة القوافل الطبية التي تنظمها وزارة الصحة بالإسكندرية بشكل دوري في مختلف مناطق المحافظة، بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان، وتخفيف العبء عنهم، وتوفير العلاج اللازم لهم في أقرب وقت ممكن.