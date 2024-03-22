نائب محافظ البحيرة تتفقد مجمع المواقف بمركز المحمودية

قامت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، منذ قليل بجولة تفقدية داخل مجمع المواقف بمركز المحمودية للوقوف على مدى إلتزام السائقين بالتعريفة الجديدة ،وإنتظام سير العمل بالموقف وعدم وجود أى معوقات، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة ، اللواء عبد المنعم السبيعى - المدير التنفيذى لمشروع المواقف، والمهندس على زيد - رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الإعلان عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية التى أقرتها اليوم وزارة البترول والثروة المعدنية.

حيث التقت نائب محافظ البحيرة بعدد من الركاب داخل مجمع المواقف واطمئنت منهم على حسن سير العمل وعدم وجود أى معوقات وعدم زيادة السائقين لتعريفة الركوب الجديدة المقررة بجميع الخطوط.

كما تم خلال الجولة بمركز المحمودية ضبط عدد من مواقف السيارات العشوائية، حيث أمرت الدكتورة نائب المحافظ بإغلاقها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على إستمرار متابعة إنتظام سير العمل بالموقف على جميع الخطوط والتواجد دورياً علي مدار اليوم لمتابعة مدى إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة وخطوط السير بعد تحريك أسعار الوقود وإتخاذ عقوبات رادعة حيال المخالفين والتعامل بقوة القانون مع أي سائق يمتنع عن تحميل المواطنين أو يغالى في الأسعار ويقوم بمضاعفة التسعيرة مع إستمرار التواصل مع المواطنين وتكثيف الحملات المرورية.