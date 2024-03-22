باريس سان جيرمان الفرنسي يتلقى هدية ثمينة قبل موقعة برشلونة

تلقى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، هدية ثمينة قبل مباراته المهمة، ضد برشلونة الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وسيواجه النادي الباريسي برشلونة في شهر أبريل القادم، في دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في إسبانيا ملعب برشلونة في 10 أبريل، بينما ستقام مباراة الإياب في باريس في 16 من نفس الشهر.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، قررت رابطة الدوري الفرنسي تقديم المساعدة لباريس سان جيرمان والحفاظ على لاعبيه من التعب قبل مباراة برشلونة، من خلال تغيير موعد إحدى مبارياتهم.

من المقرر أن تقام المباريات الخاصة بالجولة 29 في الدوري الفرنسي خلال أيام 12 و13 و14 أبريل، ولكن سيتم تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ولوريان لتقام في 24 أبريل، مما يمنح لاعبي المدرب لويس إنريكي فرصة أكبر للراحة والاستعداد لمواجهة الإياب ضد البارسا.

ونظرا لهذا التعديل، سيلتقي باريس بفريق كليرمون في الدوري الفرنسي في الـ 6 من أبريل، ثم يواجه برشلونة يوم 10 من نفس الشهر، ويتجدد اللقاء بينهما بعد 6 أيام.

بالمقابل، يستعد برشلونة لمواجهة قادش في الدوري الإسباني يوم 13 أبريل.