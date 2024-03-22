نائب محافظ البحيرة تتفقد المخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية على المخابز البلدية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر- السكرتير العام للمحافظة ، و محمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور.

للتأكد من إنتظام سير العمل، وإلتزامها بالأوزان والمواصفات القياسية للخبز، وحصص الدقيق الخاصة بكل مخبز والصرف ببطاقات المواطنين.

وو جهت نائب محافظ البحيرة بتكثيف المرور اليومى على المخابز البلدية المدعمة، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان والحفاظ على الدعم وضمان وصوله لمستحقيه وضبط المخالفين.

يأتي ذلك فى إطار تضافر الجهود والتنسيق مع كافه الجهات المعنية لإحكام الرقابة على المخابز و الأفران البلدية بدائرة المحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه وعدم التلاعب في الحصص التموينية وانتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.