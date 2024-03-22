لابورتا يفتح الباب لبقاء تشافي في برشلونة

تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، عن إمكانية استمرار تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق، حتى الموسم المقبل.

وقد كان أعلن تشافي في وقت سابق، رحيله عن برشلونة بعد نهاية الموسم الحالي، عقب الهزيمة أمام فياريال 3-5 في 27 يناير الماضي.

وأظهر لابورتا رغبته في تراجع المدرب الإسباني عن قراره بالرحيل، وأكد أنه سينتظر حتى نهاية الموسمـ للبحث عن بديل في حال غادر النادي.

تشافي ولابورتا

وقال رئيس النادي الكتالوني في مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إنه يرغب في استمرار تشافي، وهو يعلم بذلك بالفعل.

وأضاف: "قلت له عندما تحدث عن ضغط العمل أننا دائمًا تحت الضغط هنا، وسألته إذا كان هناك طريقة لتغيير رأيه، لكن رأيته يعاني من ضغط لا يمكن التغلب عليه، وكانت علامات الضغط ظاهرة على وجهه".

وواصل: "في هذا الصدد، طلبت منه الاسترخاء، ويصرّ هو على مغادرته في نهاية الموسم كما اتفقنا، لكننا سنرى، لا ننوي أن نضغط على أنفسنا لأن الوضع حاليا جيد ".

بخصوص احتمالية طلب الاستمرار مع برشلونة، أجاب لابورتا: "بناءً على تطور الموسم، وهو يعرف ذلك بالفعل، فإنه يرغب في الفوز، ومن ثم يتخذ قرارًا بين إنهاء الفترة بالمجد أو الاستمرار".

ثم أضاف: " أخبرت تشافي بأن جميع المدربين يرغبون في الانضمام إلى برشلونة، لكننا لم نقدم أي عروض، على الأقل أتلقى عروضًا من جميع الأطراف ".

تشافي

وأكمل: "قلت لتشافي نحن نحترم قرارك بالبقاء حتى نهاية الموسم، ونحن في حالة جيدة ونتحسن باستمرار، منذ ذلك الحين نحن نفوز ونحقق أهدافنا ونشعر بأن شيء ما قد يحدث هنا، وتسير الأمور بشكل أفضل".

وأكد لابورتا بأن المدير الفني الجديد لبرشلونة حال رحيل تشافي، يجب أن يتكيف مع هيكل الفريق الحالي، وأنه لا يمكن لأي مدرب جديد تغيير هذا الهيكل، برشلونة فوق جميع المدربين واللاعبين والرؤساء والمدراء.