برشلونة يسعى للأحتفاظ بنجمه ويعرض 30 مليون يورو

يبدو ان مستقبل النجم البرتغالي جواو فيليكس مع نادي برشلونة ليس واضحا على الأطلاق في ظل انتهاء موسم أعارته من نادي أتلتيكو مدريد الأسباني وهو ما يلقي بظلالا قاتمة على مستقبل الاعب الكروي .

وكان النجم البرتغالي جواو فيلكس قد قطع كل الصلات الممكنة بنادي أتلتيكو مدريد وبات من المستحيل عودته الى ملعب الواندا ميترو بوليتانو بعد انتهاء اعارته الى فريق برشلونة خاصة بعد الاحداث الاخيرة التي شهدها لقاء اتلتيكو مدريد مع برشلونة في الدوري الأسباني والهجوم الضاري الذي تعرض له من جانب جماهير الأتليتي .

ووفقا لصحيفة سبورت الكاتالونية فأن نادي برشلونة الأسباني يرغب في الأحتفاظ بالنجم البرتغالي حيث من المنتظر ان يقدم عرضا بتمديد الاعارة الحالية لمدة موسم اخر مع وضع بند أحقية الشراء مقابل 30 مليون يورو . وفي المقابل فأن نادي اتلتيكو مدريد يرغب في بيع جواو فيليكس مقابل 65 مليون يورو ويصر ان هذه هي القيمة التي يجب وضعها في اي تمديد لأعارته الى نادي برشلونة وهو ما سيكون من الصعب على برشلونة تلبيته .

واضافت صحيفة سبورت : المفاوضات الان بين الطرفين ليست مباشرة لكنها تتم من خلال وكيل الاعب خورخي مينديز الذي اكد على رغبة الاعب الكاملة في الأستمرار مع برشلونة مع تفضيله لعملية أنتقال كاملة من أتلتيكو مدريد الى برشلونة وليس على سبيل الأعارة بينما يرفض جواو فيلكس اي فكرة للأنتقال الى الدوري السعودي التي طرحت من خلال خورخي مينديز كحل لانقاذ مستقبل الاعب الكروي .