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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الهلال يستعيد خدمات لودي في مواجهة الشباب بالدوري السعودي

رينان لودي لاعب الهلال
رينان لودي لاعب الهلال السعودي

أصبح النجم البرازيلي رينان لودي لاعب فريق الهلال السعودي جاهزًا للمشاركة في مواجهة الشباب بمباراة ديربي الرياض والتي ستجمع الفريقين في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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وأكدت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير لها اليوم جاهزية لودي لمواجهة الشباب المقبلة في الدوري بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا وأبعدته عن الفريق لعدة مباريات.

موعد مباراة الهلال والشباب والقناة الناقلة:

ويستعد فريق الهلال لمواجهة الشباب يوم السبت الموافق 30 مارس الجاري على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة 25 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع عبر شاشة قناة SSC HD الحاصلة على حقوق بث دوري المحترفين السعودي.

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