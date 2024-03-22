العالم يشهد أزمة طاقة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية ( فيديو)

قال الدكتور أيمن غنيم استاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الإمريكية ان العالم يشهد أزمة طاقة ممتدة منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع “ غنيم” خلال تصريحاته عبر فضائية “ اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن أزمة الطاقة تزداد الآن نتيجة الهجمات الحوثية الموجودة في البحر الأحمر.

وأضاف أن الإنتاج الروسي من البترول قبل بداية الأزمة الروسية الأوكرانية كانت روسيا ثاني أكبر منتج في العالم للبترول بحوالي ١٠ ونصف مليون برميل في اليوم بعد الولايات المتحدة الأمريكية الذي تبلغ إنتاجها من البترول ١١ مليون برميل في اليوم ، وكانت السعودية هي الدولة الثالثة من إنتاج البترول.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المنتج والمستورد للطاقة في نفس الوقت، لافتا الى انه بعد حدوث العقوبات الغربية على روسيا نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وتم استهداف الطاقة في روسيا من الاتحاد الأوروبي فان هذا يقع عبئا على بترول الشرق الأوسط.