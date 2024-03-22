خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الطاقة

كشف محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن، أسباب ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، مؤكدًا أن الصراعات والأزمات العالمية أثرت على الأسعار، وجعلت العديد من الدول تعاني بما فيها أوروبا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إن دول أوروبا صناعية وتحتاج إلى الطاقة، لافتًا إلى أن التقلبات الجوية التي ضربتها جعلتها تحتاج إلى مواد بترولية كثييرة، بينما توقفت روسيا عن إمدادهم وهي التي كانت تمول أوروبا بنسبة 80% من الطاقة التي تحتاجها.

وأوضح، أن الشرق الأوسط أصبح بديلًا كبيرًا لأوروبا بالنسبة للغاز والبترول، مضيفًا أن مصر من الدول المهمة التي تمول أوروبا بشكل مباشر في الغاز.

من المستفيد من حرب أوكرانيا؟

أكد أن المستفيد من استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، الصين وأمريكا اللتان ينمو اقتصادهما على حساب الحروب في البلاد الأخرى، خارج بلادهما.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية تسببت في جزء كبير من الأزمة، لأن إسرائيل بحاجة إلى وقود وطاقة دائمين، موضحًا أن أسعار الطاقة تزداد، وهي عنصر أساسي في حسابات التضخم الاقتصادي، لأن تخفيض التضخم يقابله زيادة قيمة الفائدة، وهو ما له تأثير سلبي على الدول الأوروبية والصناعية، لأنه يعمل على زيادة الأسعار في الأسواق.

وذكر أن مع زيادة أسعار الفائدة الإنتاجية تتأثر وتقل كمياتها نظرًا لقلة الحصول على الطاقة لارتفاع أسعارها، علاوة على زيادة أسعار المواصلات.