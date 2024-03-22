أبو طالب عبر صفحته الشخصية: مشاهدات حملة "دايماً علي بالي" فاقت كل التوقعات

نشر محمد أبوطالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالمصرية للاتصالات عبر صفحته الشخصية علي موقع فيسبوك منشورا أوضح خلاله النجاح الذي حققته حملة "دايماً على بالي " التي اطلقتها الشركة موخرا بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وأشار أبو طالب إلى أن النجاح ليس فقط الوصول إلي القمة ولكن الحفاظ علي هذا النجاح وسط المنافسة الشرسة هو الاهم، مؤكدا بلغة الأرقام ما حققته الحملة والتي فاقت كل التوقعات حيث وصلت لأكثر من ربع مليار مشاهدة علي منصة التيك توك وكانت الأكثر تفاعلات بين الشباب بالإضافة إلى وصلها لتريند رقم ١ علي منصة أنغامي وتصدرت ال playlists لأنغامي بقوة وسط المحتوى الرمضاني الضخم بينما حققت الحملة على منصة اليوتيوب الترند رقم ١ في مصر وال٣ عالمياً

ووجه أبو طالب الشكر لكل أفراد فريق العمل الذي شارك في تنفيذ الحمله علي جهودهم وأدائهم المميز.