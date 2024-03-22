فرنسا: نرفض شن إسرائيل أى عملية عسكرية فى رفح الفلسطينية

أكد مندوب فرنسا بمجلس الأمن رفض بلاده شن إسرائيل أي عملية عسكرية في رفح الفلسطينية ونؤكد ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وفتح ميناء أشدود، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

وطالب مندوب فرنسا بمحلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين.

قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي تدعو فيه للتصويت على قرار بوقف "فوري ومستدام" للنار في غزة، وتضمن أيضا دعوة لتسهيل عبور المساعدات والإفراج عن الرهائن في غزة، بالإضافة إلى تأكيد أهمية حل الدولتين.

بنود مشروع القرار الأميركي حول غزة:

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام الأميركية، فإن مشروع القرار حول غزة يشمل:

*الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لحماية المدنيين من جميع الأطراف، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الجهود الدبلوماسية لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن جميع الرهائن.

*تكثيف الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية وتحقيق السلام الدائم بما يتناسب مع القرار 2720.

*مطالبة جميع الأطراف بالامتثال للالتزامات بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، فيما يتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية، وإيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المنظمات الإغاثية والخدمات الطبية والبنية التحتية.