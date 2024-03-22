عاجل
خطفته ودفنته في الرمل.. اعترافات المتهم بقتل طفل مدينة نصر | مستند
الجمعة 22 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

العرض الأول لـ"مقام الفلسطينية" في مصر داخل الأوبرا

فرقة مقام الفلسطينية
فرقة مقام الفلسطينية

ضمن خطط الثقافة المصرية للتواصل الدولى واستمرارا للسهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال شهر رمضان تقام أمسية لدولة فلسطين بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتحييها فرقة مقام التى تقدم عروضها بمصر لاول مرة وذلك في التاسعة مساء الاثنين 25 مارس بالمسرح الصغير

 

البرنامج الغنائي لـ مقام الفلسطينية في الأوبرا

 

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية التى تمزج بين التراثى والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية حيث يتم استخدام آلات التخت الشرقي التقليدى مع الات غربية لتنتج معزوفات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصرى .

 

جدير بالذكر أن فرقة مقام تأسست في قطاع غزة وتعمل على صون الهوية الموسيقية الفلسطينية من خلال تقديم اسلوب خاص فى توزيع المؤلفات الآلية والغنائية ، شاركت فى مهرجانات محلية متعددة منها أثر الفراشة كما قدمت عروضا موسيقية في مركز القطان الثقافي والمركز الثقافي الفرنسي بقطاع غزة .

مواد متعلقة

مسلسل زوجة واحدة لاتكفي| موعد الحلقة 12 والقنوات العارضة

مسلسل إمبراطورية ميم| موعد عرض الحلقة 12 والقنوات الناقلة

مسلسل لحظة غضب| موعد عرض الحلقة 13 والمنصة الناقلة

مسلسل مسار إجباري| موعد عرض الحلقة 12 وقنوات العرض

لحظة غضب الحلقة 12| صبا مبارك تكسر قيودها وتعترف بقتلها لـ محمد فراج

الحلقة 12 مسلسل لحظة غضب| محمد القس يقع في فخ صبا مبارك

مسلسل لحظة غضب الحلقة 12| علي قاسم يتلاعب بأعصاب صبا مبارك

هاجر السراج تضع والدها في موقف حرِج وتتحدى حلا شيحة
الجريدة الورقية