العرض الأول لـ"مقام الفلسطينية" في مصر داخل الأوبرا

ضمن خطط الثقافة المصرية للتواصل الدولى واستمرارا للسهرات العربية والإسلامية التى تنظمها دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، خلال شهر رمضان تقام أمسية لدولة فلسطين بالتعاون مع سفارتها بالقاهرة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية وتحييها فرقة مقام التى تقدم عروضها بمصر لاول مرة وذلك في التاسعة مساء الاثنين 25 مارس بالمسرح الصغير

البرنامج الغنائي لـ مقام الفلسطينية في الأوبرا

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية التى تمزج بين التراثى والمعاصر مع الحفاظ على الروح والهوية الفنية الفلسطينية حيث يتم استخدام آلات التخت الشرقي التقليدى مع الات غربية لتنتج معزوفات آلية وغنائية بأسلوب متطور وعصرى .

جدير بالذكر أن فرقة مقام تأسست في قطاع غزة وتعمل على صون الهوية الموسيقية الفلسطينية من خلال تقديم اسلوب خاص فى توزيع المؤلفات الآلية والغنائية ، شاركت فى مهرجانات محلية متعددة منها أثر الفراشة كما قدمت عروضا موسيقية في مركز القطان الثقافي والمركز الثقافي الفرنسي بقطاع غزة .