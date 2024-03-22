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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

بعد زيادة تعريفة الركوب.. أرقام للطوارئ والشكاوى بمدن الأقصر

محطة وقود
محطة وقود

صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة  حيال مخالفي خطوط السير المحددة بمواقف السيارات.
جاء ذلك على هامش إصدار قرار رقم(115)لسنة 2024   بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف،  بناءاً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282)لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية   والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ  اليوم الجمعة 22/3/2024 ، وأسعارالمنتجات البترولية التالية  على النحو التالي :البنزين 95 بتكلفة 13.50 جنيه / لتر، والبنزين 92  يبلغ 12.50  جنيه / لتر، والبنزين 80 يبلغ  11  جنيه / لتــــــر، أما الســـــولار  بـ 10  جنيه / لــــــتر، غاز تموين السيارات  6.50  جنيه / م3، البوتـــاجاز    بـ100  جنيه / اسطوانة.                             
وأوضح المحافظ انه يمكن تلقي شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية: غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة  2374903\ 095        
غرفة عمليات مدينة الاقصر  ٠٩٥٢٢٧٠٨٥١
غرفة عمليات اسنا    ٠٩٥٢٦٠٨٨٠٨
غرفة عمليات ارمنت   ٠٩٥٢٦٥٢٨٤٧
غرفة عمليات القرنه  ٠٩٥٢٣١٠٦٩٧
غرفة عمليات الطود ٠٩٥٢٦٥٠٠٧١
غرفة عمليات الزينيه  ٠٩٥٢٤٠١٧٤٣
غرفة عمليات البياضية  0952300104
غرفة عمليات مرور الاقصر ٠٩٥٢٢٥٢٣٠٤
وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ،مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.

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الجريدة الورقية