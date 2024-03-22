بعد زيادة تعريفة الركوب.. أرقام للطوارئ والشكاوى بمدن الأقصر

صرح المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بأن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة سوف تتلقى أى شكاوى للمواطنين لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخالفي خطوط السير المحددة بمواقف السيارات.

جاء ذلك على هامش إصدار قرار رقم(115)لسنة 2024 بشأن زيادة تعريفة سيارات الأجرة بنسبة 15% بكافة المواقف، بناءاً على قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رقم (282)لسنة 2024 بشأن أسعار المواد البترولية والذى يعمل بها اعتبارا من تاريخ اليوم الجمعة 22/3/2024 ، وأسعارالمنتجات البترولية التالية على النحو التالي :البنزين 95 بتكلفة 13.50 جنيه / لتر، والبنزين 92 يبلغ 12.50 جنيه / لتر، والبنزين 80 يبلغ 11 جنيه / لتــــــر، أما الســـــولار بـ 10 جنيه / لــــــتر، غاز تموين السيارات 6.50 جنيه / م3، البوتـــاجاز بـ100 جنيه / اسطوانة.

وأوضح المحافظ انه يمكن تلقي شكاوى المواطنين من خلال الأرقام التالية: غرفة العمليات الرئيسية والشبكة الوطنية بالمحافظة 2374903\ 095

غرفة عمليات مدينة الاقصر ٠٩٥٢٢٧٠٨٥١

غرفة عمليات اسنا ٠٩٥٢٦٠٨٨٠٨

غرفة عمليات ارمنت ٠٩٥٢٦٥٢٨٤٧

غرفة عمليات القرنه ٠٩٥٢٣١٠٦٩٧

غرفة عمليات الطود ٠٩٥٢٦٥٠٠٧١

غرفة عمليات الزينيه ٠٩٥٢٤٠١٧٤٣

غرفة عمليات البياضية 0952300104

غرفة عمليات مرور الاقصر ٠٩٥٢٢٥٢٣٠٤

وشكاوى مجلس الوزراء الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة ،مؤكداً على إستمرار تكثيف الحملات الرقابية بشكل مستمر ومُنتظم للحد من تلك الممارسات غير القانونية.