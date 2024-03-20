وزير التعليم العالي: نحرص على الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر تحرص على الاستفادة من العلماء المصريين بالخارج والخبرات الكبيرة التى يمتلكونها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التعليم العالي مع العلماء المصريين بفرنسا، بمقر السفارة المصرية فى باريس، على هامش زيارته لباريس لإلقاء كلمة مصر في الدورة التاسعة عشر بعد المائتين للمجلس التنفيذي لليونسكو.

ونوه وزير التعليم العالي بضرورة توظيف خبرات العلماء المصريين فى تطبيق أهداف ومبادئ الإستراتيجية الوطنية، والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمى.

ونبه وزير التعليم العالي بضرورة فتح قنوات تواصل لتعزيز التعاون مع العلماء والخبراء المصريين بالخارج من جميع التخصصات.

استراتيجية التعليم العالي

استعرض وزير التعليم العالي الاستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي أطلقتها الوزارة فى مارس الماضي.

ولفت وزير التعليم العالي إلى توجه مصر نحو الانفتاح للعالمية من خلال الشراكات مع الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها بمصر، وإنشاء درجات علمية مزدوجة، والتعاون فى الأبحاث المشتركة، وزيادة التبادل الطلابي.

وأوضح وزير التعليم العالي أن جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتركز على ضرورة ربط التعليم والبحث العلمي بالاقتصاد القومي.

وأشار وزير التعليم العالي إلى التزام الوزارة بتطوير القطاع التعليمي والبحثي لتعزيز مكانة مصر العلمية والتعليمية على الساحة الإقليمية والدولية

وأكد وزير التعليم العالي سعي مصر إلى أن تكون محركًا للتقدم والتطور في القارة الإفريقية والعالم العربي، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية وتعزيز التعاون الدولي في مجالات العلم والتعليم والبحث.

ونبه وزير التعليم العالي إلى ضرورة الاستفادة من خبرات الأطباء المصريين بفرنسا لتحسين الخدمات الصحية والإدارة وتدريب الأطقم الطبية في المستشفيات الجامعية والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

وناقش وزير التعليم العالي عددًا من المشروعات التى تنفذها الوزارة من بينها؛ إعادة هيكلة الجامعة الفرنسية في مصر، وإدخال المزيد من التخصصات المختلفة بها لتتناسب مع احتياجات سوق العمل، فضلًا عن اتجاه الوزارة نحو افتتاح أقسام جديدة للغة الفرنسية في مختلف التخصصات بالجامعات المصرية لجذب الطلاب المصريين والأفارقة.



وأعرب العلماء المصريون في باريس عن استعداهم للمساهمة في النهضة التعليمية بمصر من خلال نقل خبراتهم المختلفة والتقنيات الحديثة في كافة المجالات والمشاركة في الأبحاث في مختلف التخصصات، وكذا حرصهم الشديد على تقديم خدماتهم لما يفيد مصر بلدهم.