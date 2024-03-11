"الآيس لحس دماغه".. سائق يفتك بزوجته في المطرية والجيران: كانت مدمنة

جريمة نص الليل

وقف يترنح أمام المارة، يتمتم بكلمات غير مفهومة، تعاطى جرعة مخدر الآيس "الشابو"، وسافر بعقله بعيدا، لحظة انتشاء يعيشها فور انتشار هذا السم في جسده، نصحه جيرانه في منطقة عزبة عاطف بالمطرية، أن نهايته ستكون بسبب المخدرات، وتمر الأيام ويُنهي حياة زوجته، وتلقي الشرطة القبض عليه.

المخدر المخيف

الآيس.. مخدر يثير فزع الأهالي في عرب الحصن، أُبتلي بهذه المصيبة عدد من الشباب، يتساقطون واحد تلو الآخر، كان آخرهم "حسن. ع"، سائق توك توك، 45 عامًا، يعمل في مجال الكارتون، لديه أموال لدرجة أنه يقرض الأهلي إذا طلبوا منه أموال.

عاصم أبو اليزيد - شاهد عيان

يقول عاصم أبو اليزيد صاحب محل أحذية، "حسن" كان من أفضل الناس في العزبة، "رجل كسيب"، متزوج وله 4 أولاد، أسرة مستقرة، مضربا للمثل في الصلاح، وقبل 9 أشهر بدأ في تعاطي المخدرات.

غرق سائق التوك التوك في بحر الممنوعات، وأدمن المخدر المخيف "الآيس"، يتحاكى الناس هنا عن ضحاياه وتأثيره على العقل، والهلاوس التي تصيب مُتعاطيه.

المتهم تزوج "سُمية" عرفيا

وتابع صاحب محل الأحذية، أن "حسن" تشاجر مع زوجته، وتركت له المنزل، ليتعرف على سيدة أخرى تدعى "سُمية"، 52 عاما، كانت تأتيه المنزل، وعندما سألناه، أجابنا بأنه متزوجها عُرفيا مكيدة في أم أولادة.

حاولنا أن نعيده لرشده لكن دون جدوى، كان يتعاطى المخدرات برفقة "سُمية"، ويتشاجرا ليل نهار صالحناهما مرات، حتى سلمنا أمرنا لله وتركناهما وشأنهما.

سعيد - شاهد عيان

جريمة نص الليل

ومن جانبه أوضح "سعيد"، 22 عاما، شاهد عيان، أنه في ليلة يوم يوم الأربعاء الماضي، نشبت مشاجرة بينهما داخل المنزل، وانتهت بصرخة أخيرة لـ "سُمية"، ولاذ هو بالفرار.

مسرح الجريمة

سمية ماتت

لم نعلم ما حدث داخل الشقة، إلا صرخة سيدة من نفس العقار، رأت سمية نائمة في وسط الصالة، تفقدتها فإذ ببركة دماء تجمعة حولها، لتطلق العنان لصوتها "ألحقوا سمية ماتت".

سبب الجريمة

وأردف "شاهد العيان" أن من أسباب الشجار وارتكاب الجريمة، أن المجني عليها كانت تنتظر خلوده للنوم وتسرق أمواله لشراء المخدرات، ليكتشف أمرها وينهي حياتها بضربة شومة على رأسها.

حسن - المتهم بإنهاء حياة زوجته بالمطرية

ارتكب الجريمة وهرب لسوهاج

وأشار "محمد توفيق"، شاهد عيان، إلى أن المتهم "حسن. ع" ارتكب الجريمة وسافر إلى سوهاج، ليختبئ عن أعين الشرطة لدى أقاربه في الصعيد.

الوفد يستمع لشهود العيان

القبض على حسن

ونجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع مباحث سوهاج في القبض عليه، واقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، ليقرر قاضي المعارضات بتجديد حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.