احتفاليه بعيد ميلاد نجمى الزمالك فى التدريبات

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعيد ميلاد كل من أحمد فتوح ومهاب ياسر ثنائي الأبيض، قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ونظم لاعبو الفريق وأعضاء الجهاز الفني ممراً شرفياً قبل مران اليوم للاحتفال بعيد ميلاد أحمد فتوح ومهاب ياسر، في لافتة طيبة من اللاعبين والجهاز الفني للزمالك.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها يوم ٣١ مارس الجاري في ذهاب دور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على أن تقام مباراة العودة بين الفريقين يوم ٧ إبريل المقبل.