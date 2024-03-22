نقل وتسكين الباعة الجائلين إلى السوق الحضرى المطور بكفرالشيخ

تفقد محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ،اليوم الجمعة، أعمال نقل وتسكين الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفر الشيخ إلى السوق المطور بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد، واللواء دكتور سامح العزب، مدير ادارة المرور ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

حيث تفقد محافظ كفرالشيخ، السوق المطور، والذي تم إنشاؤه على مساحة 3000 متر مربع بشارع صلاح سالم بوسط مدينة كفرالشيخ، وذلك للتأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين في السوق، وخدمات الأمن والنظافة والمرافق.

أكد المحافظ أهمية السوق المطور في تنظيم حركة المرور والإنضباط في الشوارع والقضاء على الأسواق العشوائية، ومواجهة الإشغالات، وتوفير فرص العمل، وتحقيق مظهر حضاري لمدينة كفرالشيخ.

و شدد ، على أهمية الحفاظ على نظافة السوق واستمرار متابعة أعمال نقل الباعة الجائلين من شوارع مدينة كفرالشيخ الي السوق المطور مع التأكد من توفير جميع الخدمات اللازمة للباعة الجائلين، والعمل على إنشاء أسواق حضرية جديدة في باقي مدن محافظة كفرالشيخ، تتناسب مع أهداف الجمهورية الجديدة.