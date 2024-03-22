لحظة غضب الحلقة 12| صبا مبارك تكسر قيودها وتعترف بقتلها لـ محمد فراج

في لحظة انتظرتها صبا مبارك في الحلقة 12 من مسلسل لحظة غضب، قررت مواجهة خوفها وكسر قيود طلبات آسر “علي قاسم”، وتوقفها عن تنفيذ طلباته، واقتحامم منزله وتخريب متعلقاته الشخصية وأهمها “لاب توب”، اعتقادصا منها بأنه يحتوي على فيديو قتلها لزوجها.

جرعة شجاعة وجرأة غير مسبوقة لصبا مبارك في “لحظة غضب”

انطلقت جرعة الشجاعة من صبا بعد معرفتها بزواج محمد فراج من أخرى ولديه منها ابنة، اللحظة التي قلبت موازينها وقرر تمواجهة خوفها وإيقاف كل من يهددها.

علمت صبا من صديقتها “نيرة” ناردين فرج بأنها تحدتث مع زوجة مصطفى شقيق محمد فراج وغالبها الخطأ في حديثة ووصفت صبا بالأرملة، ليدخل الشك سريعًا في قلبها الشك في يمنى صبا مبارك

توجهت ناردين فرج لـ صبا سريعا واعتذرت لها عما بدر منها، لتقرر صبا بعدها الذهاب غلى شقيقة مصطفى بنفسها وتخبرها بأنها قتلت محمد فراج وبطريقة شديدة اللهجة حذرتها من الحديث في هذا الأمر مع زوجها أو أي فرد من العائلة.

وبتلك التصرفات تحولت صبا مبارك من الشخصية الضعيفة الخائفة هشة التصرفات تنفيذ مالاتريده إرضاءً للناس، لشخصية جريئة واثقة في نفسها ولم يعد يهمها الناس وآرائهم.

تشهد الحلقة 12 لحظات تُحبس لها الأنفاس، بعد قرار علي قاسم بإبلاغ الشرطة جريمة قتل صبا مبارك لزوجها محمد فراج، بعد فشلها في إتمام المهمة الثانية التي طُلبت منها.

وبالفعل اتصل آسر “علي قاسم” بالشرطة ليبلغها عن جريمة قتل، وفي نفس وقت الاتصال يبلغه أحد رجاله باتمام المهمة الثانية، فيعود سريعًا لمكالمة الشرطة ويبلغهم بأن جارتهم قتلت قطتين بالسم.

تعرض حلقات مسلسل لحظة غضب عبر أحد المنصات الترفيهية حصريًا، ضمن الماراثون الدرامي المتنوع بين القاضيا الاجتماعية والسياسية والكوميدية.

تبدأ الحلقة في الـ 11 مساءً يوميًا عبر منصة watch it.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.