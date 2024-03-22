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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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لماذا فرض الله الحجاب على المرأة أثناء الصلاة؟ علي جمعة يجيب

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، على سؤال طفلة حول سبب فرض الحجاب على المرأة أثناء الصلاة.

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وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على الثناة الأولى اليوم الجمعة: “علشان تتقبل صلاتك، لأن لازم الهدوم تكون نظيفة والمكان نظيف والعورة تكون مستورة”. 

وتابع: “لذلك البنت وهي بتصلي لازم تلبس الطرحة ولو معملتش كده، تبقى عاملة زى اللى بيصلى من غير وضوء أو بيصلى عكس اتجاه القبلة، أو الصلاة فى غير وقتها”، مؤكدًا ضرورة الالتزام بشروط الصلاة لأننا نعبد الله كما يريد وليس كما نريد. 

أكل حقوق المرأة

وأشار إلى أن من يتحايل من الرجال بعد الطلاق على القانون لأكل حقوق السيدة المطلقة وأولادها فهو يتلاعب بحقوق الله. 

وأوضح: "الحلال حلال، والحرام حرام، وكل من يتلاعب بحقوق المرأة يتلاعب بحقوق الله، ظاهر الدنيا شيء وعلاقة الإنسان بربه مختلفة"، متابعًا: “إحنا مدتنا فى الأرض بسيطة، يعنى لو الإنسان عاش 100 سنة يبقى 3 دقائق من الآخرة، دول قد يحدث فيهم ظلم وأذى واغتصاب حقوق”.

وتابع: "لو اتظلمتى فى الدنيا هتاخدي حقك فى الآخرة فى يوم مقدارة 1000 سنة مما تعدون، الناس ناسية ده، فصبر جميل، وكل ما نلقاه من قدر هيعرف قد إيه الخير".

 

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