تفاصيل إصابة 7 جنود إسرائيليين في عملية رام الله واستشهاد المنفذ (فيديو)

استشهد الفلسطيني مجاهد بركات، منفذ عملية رام الله، بعد اشتباكات دامت 4 ساعات متواصلة، إذ أطلق النار على حافلة وفر، ولاحقته الشرطة الإسرائيلية، عند مفترق "هابارسا" بمستوطنة "دولف" في "بنيامين".

وسمع صوت إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال، ما أسفر عن إصابة 7 جنود إسرائيليين.

جنود الاحتلال ينتشرون في رام الله

وينتشر جنود الاحتلال بشكل كثيف غربي رام الله، وحاصرت المكان، ولا يوجد أي ردود فعل حول استشهاد منفذ هذه العملية.

فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة رام الله، والخليل بشمال الضفة الغربية، إذ كان هناك اشتباكات عنيفة جدًا بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال، أسفرت عن إعطاب عدة آليات وانفجار جرافة، واعتقال أحد الفلسطينيين بالمدينة.