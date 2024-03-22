براعة مطلق النار المجهول في رام الله تثير الجدل داخل الإعلام الإسرائيلي

أثار مطلق النار في رام الله حالة من الجدل بين وسائل إعلام عبرية، بسبب سرعته في الفرار وقدرته على المراوغة لمدة 5 ساعات متواصلة رغم المطاردة القوية التي لاحقته بعد أطلاق النار على الحافلة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: كيف يمكن لمسلح فلسطيني أن يطلق النار على سيارة نقل وسيارة إسعاف، ويهرب إلى منطقة قريبة، ولمدة 5 ساعات لا تكشفه مروحية قتالية وطائرة بدون طيار مسلحة ووحدة خاصة وقوات إضافية، بينما يصيب هو عددًا لا بأس به منهم.

وأكدت مصادر عبرية، أن الحادث أسفر عنه 3 إصابات خطرة إلى ميؤوس منها و4 إصابات متوسطة وطفيفة حصيلة عملية إطلاق النار في "بنيامين".

واستعان الجيش الإسرائيلي بطائرة مروحية وطائرات دون طيار خلال العملية التي استمرت لأكثر من 3 ساعات.

استشهد منفذ عملية إطلاق النار بمستوطنة "دولف" في "بنيامين، بعد مطاردة دامت أكثر من 5 ساعات، غرب رام الله بالضفة الغربية.

وأطلق المسلح النار على حافلة وفر، ولاحقته الشرطة الإسرائيلية، عند مفترق "هابارسا" بمستوطنة "دولف" في "بنيامين" وسط تبادل لإطلاق النار معه .

وحسب وسائل الإعلام العبرية، وقعت 7 إصابات في عملية رام الله، وطواقم نجمة داود الحمراء ومروحية عسكرية قامت بإجلاء 4 جرحى بدرجات متفاوتة إلى مستشفى بيلنسون وتل هشومير.

وأعلنت الوسائل العبرية أن الحادث الذي يجري في "بنيامين" حالياً هو حادث استثنائي، ومنفذ عملية إطلاق النار في "بنيامين" يبدو أنّه من أفراد النخبة وليس كالمنفذين السابقين ونحن على بعد خطوة من فقدان السيطرة.