إحتفالية لتكريم الأم المثالية بمركز شباب بندار الرملية بجرجا

نفذ مركز شباب بندار الرملية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج إحتفالية مشروع باليوم العالمي للمراة وتكريم الأمهات المثاليات للقرية بتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب وضمن الخطة الداخلية للمركز عن شهر مارس .





يهدف المشروع إلى الإحتفال باليوم العالمي للمراة وتكريم الأم المثالية وحث الأعضاء على اكتساب قيم إيجابية نحو الأم والمشاركة الوجدانية معها وتم تكريم الأم المثالية التي تعد نموذجا يحتذى به في تربية الأبناء والتضحية بكل شي من أجل سعادة ابنائها .





وأوضح الدكتور محمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أهمية تنظيم مثل هذه الاحتفالات داخل مراكز الشباب التي تكسب الأعضاء والأولاد والبنات قيم عديدة ايجابية ونافعة وقدم شكره إلى إدارة المركز ومشرفي الأنشطة لدورهم في التنفيذ والتكريم والتوثيق للنشاط .





وفي سياق متصل نظم مركز شباب بيت داوود التابع لإدارة شباب جرجا ندوة توعوية عن أضرار الزواج المبكر على الفتاة والأسرة والمجتمع وزواج القاصرات وما يترتب عليه من مشاكل بمقر المركز .





يهدف مشروع الندوة التوعوية إلى توعية الأعضاء بخطورة الزواج المبكر على صحة الفتاة وعلي الفرد والمجتمع وأفاد محاضر الندوة بأن الزواج المبكر رغم أنه كاد ان يختفي إلا أنه لا يزال في بعض المجتمعات سائدا وبالأخص في قرى الريف المصري دون وعي وعدم إدراك ما يترتب عليه من مشاكل صحية واقتصادية وقانونية .





واشار يسري كفافي وكيل المديرية للشباب إلى أهمية رفع الوعي الثقافي عن هذه المشكلة وآثارها في تحقيق التنمية وإلى أهمية خلق جيل قادر على القضاء علي مشكلاته بقناعة ذاتية وداخلية .