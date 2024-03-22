صحة الدقهلية تكرم المتميزين خلال اجتماعها الشهرى 

عقدت اداره السلامه والصحه المهنيه بمديريه الصحة بالدقهلية اليوم اجتماها الشهرى وذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية .

بحث الاجتماع ماتم انجازه فيما يتعلق تشكيل لجان وأجهزه السلامه والصحه المهنيه طبقا لقانون العمل 12 لسنه 2003

كما تناول تدريب 25% من العاملين بالمنشآت الصحيه علي اعمال الدفاع المدني باداره الحمايه المدنيه وتدريب لجان وأجهزه السلامه والصحه المهنيه بمعهد السلامه وكذلك تنفيذ سيناريو إخلاء مصور لكل منشأة صحيه طبقا لخطه طوارئ معتمده

و أكدت الدكتورة بوسي البدراوي مدير اداره السلامه والصحه المهنيه بالدقهلية علي عمل خطط سنويه للمرور علي المنشآت الصحيه والصناعيه ومتابعه ماتم شهريا واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه السلبيات التي يتم رصدها بتلك المنشآت للحفاظ علي سلامه العاملين والمترددين

وفى ختام الاجتماع قام الدكتور شريف مكين وكيل الوزاره بتكريم الفرق المتميزه بالإدارات والمستشفيات علي جهودهم المتميزه للارتقاء بمنظومه العمل .