جوكر جديد لكتيبة الركراكي.. كيف يستفيد منتخب المغرب من إبراهيم دياز

يبدأ اللاعب الموهوب إبراهيم دياز، مشواره الدولي مع منتخب المغرب، خلال فترة التوقف الدولي الحالية بشهر مارس.

ويستعد منتخب "أسود الأطلس" لمواجهة منتخبي الأنجولي والموريتاني، وديًا يومي 22 و26 مارس، استعدادًا لبدء التصفيات الأفريقية، المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقرر نجم ريال مدريد مؤخرًا، تغيير جنسيته الكروية من إسبانية إلى مغربية، مستفيدًا من لوائح الفيفا.

وفي هذا التقرير على كيفية استفادة منتخب المغرب من مهارات اللاعب الهجومي إبراهيم دياز.

إبراهيم دياز

الجناح الأيمن

اللاعب الجديد في منتخب المغرب، شارك في 6 مباريات كجناح أيمن مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل 3 أهداف وصنع هدفاً آخر.

واجه "أسود الأطلس" مشكلات كبيرة في مركز الجناح الأيمن، في الفترة الأخيرة بسبب إصابات حكيم زياش، بالإضافة إلى تفضيل كل من أمين عدلي وزكريا أبو خلال وسفيان بوفال، اللعب في الجناح الأيسر.

ولذلك، سيكون دياز خيارًا مثاليًا لسد هذه الفجوة في الوقت القادم، ما لم يقرر المدرب وليد الركراكي، الاعتماد على لاعب آخر في مكانه.

المهاجم الثاني

لعب دياز 14 مباراة كمهاجم ثاني مع المرينجي خلال هذا الموسم، سجل وصنع هدفين خلالها.

صانع الألعاب

خاض اللاعب المغربي 6 مباريات، في مركز صانع اللعب خلال موسم الحالي، ونجح في تسجيل 3 أهداف.

وتألق إبراهيم دياز في هذا المركز، وقد يجعل وليد الكراكي على تغيير استراتيجية اللعب، بحيث يمكن للاعب صناعة الهجمات في منتخب المغرب.

إبراهيم دياز

الجناح الأيسر

يمكن لإبراهيم دياز أيضًا اللعب في مركز الجناح الأيسر، حيث شارك في مبارتين هناك خلال هذا الموسم، سجل هدفًا وصنع تمريرة حاسمة واحدة.

يمكن للركراكي الاعتماد على دياز في التشكيلة الأساسية مع زياش، حيث سيكون في مركز الجناح الأيسر وزياش في الجناح الأيمن.