هل يجوز للمرأة أن تؤم المصلين؟ علي جمعة يرد

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز للمرأة أن تؤم المصلين بشرط، أن يكون جميعهم من النساء مثلها.

وقال خلال برنامجه الرمضاني "نور الدين"، الذي يعرض على القناة الأولى، اليوم الجمعة: "المرأة ينفع تقيم الصلاة مع مجموعة بنات زيها، وكمان ينفع تقف تصلى إمام بيهم، ما دام كلهم بنات مفيش مشكلة".

حجاب المرأة

وحول سبب فرض الحجاب على المرأة أثناء الصلاة، قال: "علشان تتقبل صلاتك، لأن لازم الهدوم تكون نظيفة والمكان نظيف والعورة تكون مستورة”.

وأوضح: “لذلك المرأة وهي بتصلي لازم تلبس الطرحة ولو معملتش كده، تبقى عاملة زى اللى بيصلى من غير وضوء أو بيصلى عكس اتجاه القبلة، أو الصلاة فى غير وقتها”، مؤكدًا ضرورة الالتزام بشروط الصلاة لأننا نعبد الله كما يريد وليس كما نريد.

صلاة القيام فرض على الرسول

وأشار إلى أن صلاة قيام الليل هي فرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال الله تعالى: “قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا”، موضحًا: "ربنا خفف عننا وخلاها بركة واستجابة لدعاء وشعور بالأمن والراحة".

وتابع: "مرة واحد من مشايخنا اسمه محمد راشد، حد سأله وقاله إيه الحاجة اللى بينك وبين ربنا ومحدش يعرف عنها حاجة، فرد عليه بصلى ركعتين فى الليل من ٤٠ سنة ومحدش يعرف عنها حاجة حتى مراتي، وهم سبب هدوئ واستقراري النفسي".