علي جمعة يكشف عن وجود علاج لـ "مجتمع الميم"

أكد الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، أن "مجتمع الميم" له علاج.

وقال " جمعة" خلال تقديمه برنامج " نور الدين"، المذاع عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الخميس، إن الأطباء وجدوا علاجات كثيرة لـ "مجتمع الميم" ومنها نفسية وطبية وجسدية".

وتابع :"فترة العلاج تكون حسب العلة، هل هيتطلب العلاج فترة طويلة، ام فترة قصيرة، في كل الاحوال له علاج".

ويعد برنامج نور الدين، الذى يعرض على قنوات الشركة المتحدة، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى علي لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم في حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذي يقف الآباء أمامها في حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون في البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبني عندهم وعيًا ويقينًا