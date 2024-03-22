تعرف على موعد آذان المغرب اليوم بسوهاج

يبحث المواطنين بمحافظة سوهاج عن موعد أذان المغرب اليوم الجمعة الموافق 22 - 3 - 2024 ميلادية اليوم الحادي عشر من شهر رمضان المبارك 1445 هجرية وكشفت إمساكية شهر رمضان بسوهاج الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب موضحة أنه يزيد بمقدار دقيقة عن أمس الخميس .





ويأتي موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 22 - 3 - 2024 وفقا لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك الخاصة بمدينة سوهاج الساعة 6:06 مساء.





وتضمنت إمساكية شهر رمضان الكريم لمدينة سوهاج أن موعد أذان المغرب في سوهاج اليوم الجمعة 22 - 3 - 2024 يزيد نحو دقيقة عن عاشر أيام شهر رمضان الفضيل حيث كان موعد أذان المغرب في أول أيام شهر رمضان 6:01 مساء، بينما جاء موعد أذان المغرب بسوهاج في اليوم الثاني عشر اليوم الجمعة الموافق 22 - 3 - 2024 ومواقيت الصلاة في محافظة سوهاج حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة:

موعد السحور اليوم الجمعة بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساع 2:11 دقيقة

- موعد الإمساك سيكون في تمام الساعة 4:11 دقيقة

- موعد آذان الفجر يرفع في تمام الساعة 4:31 دقيقة صباحًا.

- موعد الشروق بمحافظة سوهاج سيكون في تمام الساعة 5:55 دقيقة .

- موعد أذان الظهر يرفع في تمام الساعة 12:00 ظهرًا.

- موعد أذان العصر يرفع في تمام الساعة 3:27 عصرًا.

- موعد أذان المغرب يرفع في تمام الساعة 6:06 مساء .

- موعد أذان العشاء يرفع في تمام الساعة 7:21 مساءً.





وبهذا يكون عدد ساعات الصوم اليوم الخميس في محافظة سوهاج اليوم العاشر من شهر رمضان 13 من الساعات و55 دقيقة .





وفي سياق متصل أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج قبل بداية الشهر المبارك إنهاء استعداداتها لاستقبال شهر رمضان وتم تجهيز الساحات والمساجد في جميع المدن والمراكز والقرى بالمحافظة لاستقبال المصلين لأداء الصلوات والتراويح وذلك داخل 8863 مسجدا ما بين مساجد أهلية ومساجد حكومية وزوايا.

