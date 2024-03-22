شركات الإنتاج الحربي تكرم عدد من الأمهات المثاليات بمناسبة الإحتفال بعيد الأم

فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى لرؤساء جميع الشركات والوحدات التابعة بالعمل دوماً على رفع الروح المعنوية للعاملين والعاملات.

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بانه فى هذا الصدد ، قام المهندس محمد فاروق العشماوى رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية ( مصنع 63 الحربى ) إحدى الشركات التابعة للوزارة بتنظيم إحتفالية لعدد من الأمهات المثاليات على مستوى الشركة .

وأوضح " بكر " بأن رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية حرص خلال الإحتفالية على توجيه الشكر لكافة العاملات بالشركة وذلك لحرصهن على إداء دورهن بالعمل بكل كفاءة وإخلاص هذا إلى جانب قيامهن بدورهن كأمهات والمتمثل في تقديم جيل يرتقي ببلده ويدفعها للأمام، كما أكد " العشماوى " على حرص الوزير " محمد صلاح " على ترسيخ مفهوم تمكين المرأة في تقلد المناصب القيادية في الوزارة وشركاتها ووحداتها المختلفة وذلك تقديراً لدورهن بالعمل .

واضاف المتحدث الرسمى باسم الوزارة ، أنه فى نهاية الإحتفالية حرص " العشماوى " على تسليم الأمهات المثاليات بالشركة شهادات تقدير كما قام بإلتقاط الصور التذكارية معهن ومع أسرهن .

فى سياق متصل ، اضاف بكر ، أن المهندس ماجد محمد جمال الدين - رئيس مجلس ادارة مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات ( مصنع 200 الحربى ) حرص على تنظيم إحتفالية خاصة للسيدات العاملات بالمصنع لتقديم الشكر لهن على كل ما يقدمن من تفان وإخلاص بالمصنع من خلال عملهن ، وقام " جمال الدين " بتكريم ثلاث سيدات كأمهات مثاليات عن المصنع ممن كان لهن دور كبير فى أداء عملهن بإخلاص وتفان هذا إلي جانب دورهن في إدارة شئون منازلهن وتربية أبنائهن ، أيضا حرص المهندس عزت محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ( مصنع ٩٩٩ الحربى ) بتكريم السيدة إيمان محمود عبد النبى كأم مثالية عن الشركة( م / ٩٩٩ ) وذلك تقديرا لدورها في العمل وإنجاز كافة المهام الموكلة إليها بدقة .