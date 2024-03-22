هالاند يزف أخباراً سارة لجماهير مانشستر سيتي

كشف الدولي النرويجي إيرليمج هالاند نجم هجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي حقيقة إصابته خلال مشاركته في تدريبات منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الحالية.

وقال ايرلينج هالاند في تصريحات صحفية: “ اشعر أنني في حالة جيدة وجاهز للمشاركة في المباراة المقبلة أمام التشيك ”.

وتابع: “ لا أعرف من نشر هذه الأخبار عن إصابتي، لم أترك المران كما تردد، لقد أكمل الحصة التدريبية بالكامل مع الفريق استعداداً للمباراة ”.

وأضاف هالاند: “ بيب جوارديولا تحدث معنا قبل الإنضمام لمعسكرات منتخباتنا وقال أنه اذا عاد أحدنا من فترة التوقف الدولي مصاباً فلن يرحمه ”.

ويستعد فريق منشستر سيتي لمواجهة حاسمة على قمة الدوري الانجليزي الممتاز امام آرسنال.