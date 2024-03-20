تعليق مثير من طبيب منتخب النرويج حول إصابة هالاند

أثار تعليق طبيب المنتخب النرويجي الأول لكرة القدم، الكثير من التساؤلات حول طبيعة إصابة إيرلينج هالاند، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وتعرض هالاند للإصابة خلال مشاركته في التدريبات الخاصة بمعكسر منتخبه، وذلك أثناء تواجده ضمن صفوفه، للاستعداد لمواجهتي التشيك وسلوفاكيا وديا، خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

وغاد نجم الفريق الإنجليزي على الفور التدريبات الجماعية عقب إصابته، الأمر الذي أثار قلق جماهير السيتي على نجمها الشاب، لتبدأ التساؤلات حوله موقفه خاصة في ظل حاجة الفريق له.

وفي هذا السياق، نشر الصحفي “سام لي”، تعليق مقتضب لطبيب منتخب النرويج أثناء حديثه لقناة TV2″”، قائلًا: “لا مشكلة”، أثار ذلك التعليق مخاوف أكثر حيث لم يتطرق طبيب المنتخب للحديث بالتفصيل عن طبيعة الإصابة.