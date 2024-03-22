انطلاق منافسات الدورة المؤهلة للأولمبياد في المصارعة بصالة برج العرب بالإسكندرية

انطلقت صباح اليوم الجمعة منافسات الدورة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 في المصارعة، والتي تستضيفها مصر على الصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وكشف العميد عادل إبراهيم مصطفى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة ومدير البطولة أن الدورة تشهد مشاركة 33 دولة من أفريقيا وأوقيانوسيا.

وأوضح أن منافسات اليوم انطلقت في العاشرة و النصف صباحا بالأدور التمهيدية للمصارعه الرومانية على أن تقام الادوار النهائية في الخامسة مساء.

ويمثل مصر في منافسات اليوم كل من محمد إبراهيم كيشو و مومن ربيع و محمود خالد ومحمد مصطفى و محمد جبر.

ويقود الجهاز الفني كمال عبده مدير فنيا ومحمد إبراهيم مدرب اللاعب. محمد كيشو وإبراهيم ناصر مدرب اللاعب محمد مصطفى.

وشهدت منافسات بطولة أفريقيا التي اقيمت مؤخرا سيطرة مصرية على الذهب الأفريقي ففي المصارعة الرومانية حقق لاعبو منتخب مصر 10 ميداليات منها 9 ميداليات ذهبية وميدالية فضية.

وحقق لاعبو المصارعة الحرة 10 ميداليات بواقع 4 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و 3 ميداليات برونزية.

وحقق منتخب المصارعة النسائية 4 ميداليات في اليوم الأول بواقع فضيتين وبرونزيتين بجانب 3 ميداليات فضية في اليوم الثاني .