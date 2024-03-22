ملخص أحداث الحلقات الـ11 من المسلسلات التاريخية والدراما (شاهد)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ملخص أحداث الحلقات الـ11 من المسلسلات التاريخية والدراما شعبية».

ووصل عدد قليل من فرسان الجلاسقة إلى قلعة الموت مقر حسن الصباح في مسلسل الحشاشين، حيث اخترقوها إلا أن شجاعتهم لم تشفع لهم بسبب قلة عددهم وأبادهم الحشاشين.

والتقى مصطفى شعبان الريس غريب بالصدفة في الميناء وسأله عن مجيئه حتى يرد عليه بأنه جاء ليشتري السمك للمعلم بشر فطلب منه أن يتناول الشاي معه، وبخاصة أن والده كان صديقا مقربا منهم.

أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب

وذهبت كارلوين عزمي لأحمد العوضي في بيته، وذلك في إطار أحداث الحلقة 11 من مسلسل حق عرب، حيث طلبت منه التنزه معها في الأهرامات، وخلال حديثهما اعترفت له بأنها جهزت الجولة خصيصا له، لأنها تعلم الحالة النفسية السيئة التي يمر بها بسبب افتراقه عن دينا فؤاد.

